الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة سياسية: جيش الاحتلال "يستعرض قوته" فى غزة لمحو عار 7 أكتوبر

تمارا حداد
تمارا حداد

قالت الباحثة والكاتبة السياسية، تمارا حداد، إن عملية طوفان الأقصى صدمت الواقع الإسرائيلي، ولم تكن لديها خطط حقيقية في آلية العمل أو عملية اتخاذ قرار مناسب في تنفيذ العمليات الأمنية والعسكرية، لذلك يستخدمون القصف بالطائرات بشكل جنوني وهستيري، لإظهار سياسة الاستعراض، وحينما يجرى قصف المدنيين بهذا الشكل يعتبر "نصرًا وهميًا لهم" على عكس الحقيقة.

وأضافت حداد، في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش في مأزق داخلي، لأنه سيذهب إلى محاكمة بتهم فساد، وبالأمس أشار الرئيس الإمريكي جو بايدن إلى أن نهايته كواقع سياسي ستكون قريبًا، وربما قبل انتهاء هذه الحرب، والشارع الإسرائيلي ينظر لهذا الشخص باعتباره فاشلًا، سواء على المستوى السياسي أو العسكري والدبلوماسي.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي بالفعل فشل، وما يفعله الآن هو مُجرد انتقام من المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمشي في تنفيذ مخططه الأكبر للقضاء بشكل نهائي على الدولة الفلسطينية.

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