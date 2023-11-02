الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: الاحتلال يمنع وصول الوقود إلى قطاع غزة

ظافر ملحم، رئيس سلطة
ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية

أكد ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول الوقود إلى قطاع غزة،  ما يعمق من معاناة السكان، مشيرًا إلى توقف غالبية مستشفيات القطاع وخروجها من الخدمة بسبب نفاد الوقود.

ودعا "ملحم" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" العالم إلى التحرك من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، مطالبًا بضرورة توفير الوقود بشكل عاجل لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة.

كان وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، قال إن الفشل في التحرك الآن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتى وصفها بالأزمة العالمية، ستكون له عواقب تتجاوز المنطقة بكثير، وأنها ستترك ندوبًا لا تُمحى على حياة الملايين.

غزة قطاع غزة الاحتلال لاحتلال الإسرائيلي الطاقة الفلسطينية

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