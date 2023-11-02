الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية لدعم صغار المزارعين بالمنيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار مربي الثروة الحيوانية بمحافظة المنيا.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن تلك القافلة جاءت أيضًا بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، برئاسة اللواء إيهاب صابر، ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، فضلًا عن معاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

وأشار مدير المعهد إلى أن القافلة جابت جميع قرى ونواحي محافظة المنيا لعلاج ماشية وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربين، لافتًا إلى أن أعمال القافلة شملت اختبار عشار وفحصًا وعلاجًا تناسليًا وسونار بعدد ٥٢٤ حالة، كذلك تم الكشف وتقديم العلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٦٥٦ حالة وعلاج الطفيليات الداخلية لعدد ٩٦٣ حالة، وتم عمل ١٣٠ عملية جراحية وتم تحصين ٢٣٤ بالتحصينات غير السيادية، وتم تجريع ١١٩٨ من الأغنام وتم علاج الطفيليات الخارجية ورش ٧٦٩ حالة بعدد إجمالي ٤٤٧٤ حالة صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.

معهد بحوث التناسليات الحيوانية البحوث الزراعية قافلة بيطرية الثروة الحيوانية محافظة المنيا المبادرة الرئاسية

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