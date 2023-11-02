وزير الزراعة يبحث مع وزير المصايد السمكية لدولة غينيا الاستوائية سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فرانشيسكو كاتالان وزير المصايد السمكية والموارد المائية بدولة غينيا الاستوائية وبحثا معًا آفاق التعاون المشترك.



وخلال الاجتماع أكد القصير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزز هذه العلاقة الزيارات المتبادلة التي قام بها خلال الفترة الأخيرة مسئولون رفيعو المستوى من البلدين، حيث شارك عن الجانب المصري مستشار فخامة السيد رئيس الجمهورية في حفل تنصيب فخامة السيد رئيس غينيا الاستوائية، كما استقبلنا بالقاهرة السيدة رئيسة مجلس الشيوخ لدولة غينيا الاستوائية وتباحثنا حول سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات الزراعة والثروة السمكية.

الزراعة تبحث مع وزير المصايد السمكية لدولة غينيا الاستوائية سبل تعزيز التعاون



كما عرض "القصير" تحديدًا ما توصلت إليه مصر من نجاحات وترتيب عالمي وإقليمي في الاستزراع السمكي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك، وذلك من خلال التدريب ورفع قدرات العاملين والأمور التقنية المتعلقة بالمعامل وتعبئة المنتجات وتغليفها، ويمكن للجانب المصري تقديم الدعم الفني اللازم للأشقاء في غينيا مع تحسين سلاسل القيمة لهذا القطاع الحيوي والهام، وذلك لما تتمتع به غينيا الاستوائية من موقع على المحيط الأطلسي.



من ناحيته تقدم الوزير الغيني للقصير بالشكر على حفاوة الاستقبال، وأن بلاده تتطلع للتعاون مع المختصين من الجانب المصري لعمل دراسة لاحتياجات بلاده من التدريب والتصنيع السمكي للمساهمة في إضافة قيمة للمنتجات السمكية بغينيا الاستوائية، وانتهي الاجتماع بتحديد نقاط الاتصال من البلدين والتوصية بتشكيل لجنة فنية زراعية من الجانبين لمناقشة مختلف الأمور الفنية، فضلًا عن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة تدرج بها مجالات تعاون محددة للبدء الفوري في العمل عليها.

هذا وقد حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وعن الجانب الغيني حضر السيد ميدانج القائم بأعمال سفارة غينيا الاستوائية بالقاهرة.