الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: أحبطنا شبكة "صيد القطط" لانتزاع معلومات من قواتنا لصالح حماس

متحدث باسم جيش الاحتلال
متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إحباط شبكة من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي حاولت انتزاع معلومات من جنوده لصالح حركة حماس، وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة  منذ قرابة الشهر.

وادعى جيش الاحتلال، أن هذه الشبكة تديرها إيران ودول وجماعات وصفها بـ"الإرهابية" مناهضة لإسرائيل ومعادية للغرب.

وأشار بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن أصحاب الحسابات المزيفة استخدموا صورًا لنساء حقيقيات في ممارسة تُعرف باسم "صيد القطط"، وأداروا نوعًا من العلاقة الرومانسية من خلال "المراسلات والتسجيلات الصوتية ومكالمات الفيديو"، وذلك في محاولة للحصول على معلومات لصالح حماس.

كما أشار إلى أن الملفات الشخصية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على ملفات تعريف مزيفة إضافية تتظاهر بأنها "آباؤهم"، و"إخوتهم" و"أصدقاؤهم"، من أجل "تعزيز مصداقيتهم".

وأضاف أن "الشبكة تتكون من عشرات الملفات الشخصية المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، معظمها على إنستجرام، وعدد الضحايا المحتملين يتراوح بين مئات وآلاف الجنود، بما في ذلك جنود الاحتياط"، منوهًا إلى أنه تعمل السلطات ومواقع التواصل الاجتماعي على حظر هذه الحسابات.

الاحتلال يواصل مجازره الدموية

هذا، ويواصل الاحتلال في اليوم 27 من عدوانه على قطاع غزة من البر والبحر والجو، قصف المنازل على رءوس ساكنيها، مرتكبا مجازر دموية وإبادة جماعية، حيث تجاوز عدد الضحايا الـ9 آلاف شهيد أكثر من نصفهم أطفال ونساء، وآلاف الجرحى والمفقودين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.

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وزارة الصحة في غزة: 3760 طفلا و2326 سيدة من بين عدد الشهداء في القطاع

وفي حصيلة غير نهائية، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 9061 شهيدًا و32 ألف مصاب.

وأضاف المتحدث في بيان أن 3760 طفلًا و2326 سيدة من بين عدد الشهداء في القطاع.

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