بعد ارتفاع معدلاتها بأمريكا.. تحذيرات من آثار حظر الكتب على الصحة العقلية

ينتشر حظر بعض الكتب من المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذه الأنواع من الحظر تأثير ضار على الصحة العقلية للشباب حسبما جاء في تقرير نشره موقع cbsnews.

حظر الكتب

تتابع منظمة تدعى PEN America قضية حظر الكتب، وقد أشارت في تقرير حديث إلى أنه في الفترة ما بين يونيو 2022 ويوليو 2023، كان هناك ما يقرب من 3400 حالة لحظر الكتب تشمل أكثر من 1500 عنوان، وأن ولاية فلوريدا بأمريكا تتقدم على جميع الولايات الأخرى، حيث احتلت تكساس وميسوري ويوتا وبنسلفانيا المراكز التالية.

في الدراسة، كان هناك 186 كتابًا محظورًا في ولاية بنسلفانيا، من الكتب المحظورة؛ كتاب “All Boys Aren't Blue” لجورج جونسون وهو عبارة عن مذكرات شاب بالغ عن نشأته كشخص أسود وغريب الأطوار.

في الأسبوع الماضي، عندما ظهرت هذه القضية في اجتماع مجلس إدارة مدرسة "باين-ريتشلاند"، لم يتحدث أي من الآباء والأمهات ضد حظر الكتب، وهو الأمر الذي استرعى انتباه المستشارة والمحللة النفسية الدكتورة أليسون باش، التي تعيش في المنطقة.

حظر الكتب والصحة العقلية

قالت الدكتورة باش إن حظر أي كتاب يمكن أن يكون له تأثير ضار على الصحة العقلية للشباب عندما تنقطع عنهم سبل الوصول إلى الأدب الذي يعرض أشخاصًا يشبهونهم ويشعرون بهم ويختبرون تجربة العالم مثلهم.

وأضافت أن الكتب التي تكون في قلب العاصفة النارية غالبًا ما تكون تلك التي تصور الأشخاص المهمشين والمعرضين بالفعل لخطر العواقب السلبية على الصحة العقلية بسبب تجاربهم مع التمييز.

المجموعات المهمشة والكتب

أوضحت المحللة النفسية أن بعض الآباء يشعرون أن المحتوى غير مناسب لأطفالهم، ولهم الحق في الإشراف على اختيارات كتب أطفالهم، ولكن هناك فرقًا بين حظر كتاب والعمل مع المعلمين للبحث عن بديل.

وتابعت: عندما يرى الأطفال الأكبر سنًا كتابًا محظورًا، فإن أول شيء سيفعلونه هو الخروج ومحاولة العثور على هذا الكتاب. إنه خط دقيق يُطلب من مجالس المدارس السير عليه من قبل الآباء الذين يريدون حماية أطفالهم.

تقول الدكتورة باش إنه نظرًا لأن العديد من الكتب تركز على المجموعات المهمشة والنساء والقضايا العرقية والعنصرية والهوية الجنسية، فإن إلغاء الكتب يزيد من تهميش تلك المجموعات عندما يكون لدى هذه الكتب القدرة على مساعدتهم على فهم حياتهم بشكل أفضل.