منها "فن الحرب".. قائمة الكتب المحظورة في السجون الأمريكية

وجدت قائمة حديثة نشرتها منظمة PEN America، وهي منظمة غير ربحية تحارب الرقابة، قائمة من الكتب الخاضعة للرقابة في السجون الأمريكية بسبب ما يعتبر محتوى "جنسيًا صريحًا" ولأغراض أمنية.

حظر الكتب

ويعد حظر الكتب قضية ساخنة في الولايات المتحدة، خاصة وأن بعض الولايات التي يحكمها الجمهوريون (وخاصة فلوريدا) متهمة بتعزيز الرقابة في المدارس. كما تتصدر ولاية فلوريدا قائمة الولايات الأمريكية الأكثر حظرا للكتب في السجون، بواقع 22825 عنوانا.

ووفق ما جاء في موقع AP، قال كاتب التقرير، مويرا ماركيز، كبير مديري PEN: المفهوم الشائع الذي تقوم عليه الرقابة التي نشهدها هو أن بعض الأفكار والمعلومات تشكل تهديدًا، مشيرًا إلى أن الأسباب الرسمية الأكثر شيوعًا للحظر هي المحتوى الأمني ​​والجنسي، وهي مصطلحات يمكن أن تنطبق على مجموعة واسعة جدًا من العناوين.

الكتب المحظورة في السجون

ويعد كتاب "فن الحرب" ومذكرات إيمي شومر من بين العديد من الكتب المحظورة في السجون الأمريكية، إذ تم الإبلاغ عن مذكرات إيمي شومر "الفتاة ذات وشم أسفل الظهر" من قبل مسئولي فلوريدا بسبب محتواها الجنسي المصور وكونها "تهديدًا للأمن أو النظام أو الأهداف التأهيلية للنظام الإصلاحي أو سلامة أي شخص".



وظهر كتاب "فن الحرب" لسون تزو بين الكتب الأخرى على قوائم المحظورات، فضلًا عن كتاب "أي شخص يستطيع الرسم: إنشاء عمل فني مثير في خطوات سهلة" لبارينغتون باربر، وكتاب روبرت غرين "48 قانونا للقوة".

الولايات الأمريكية الأكثر حظرا للكتب

وجدت المنظمة في تقريرها أوجه تشابه بين تكرار حظر الكتب في السجون وحظر الكتب في المدارس والمكتبات، وفي فلوريدا، قدرت منظمة PEN أن أكثر من 40% من جميع حالات حظر المكتبات حدثت في فلوريدا في عام 2022. وفي الوقت نفسه، وجدت المنظمة أن أكثر من 22 ألف كتاب محظور في سجون فلوريدا - وهي أعلى نسبة في أي ولاية - اعتبارًا من أوائل هذا العام، ويأتي بعدها ولاية تكساس في المرتبة الثانية فهي موقع آخر متكرر لحظر المكتبات، ولديها أكثر من 10 آلاف حظر للكتب في السجون.