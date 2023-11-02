الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فلسطينى مرافق لمصاب يشكر الرئيس السيسى ويطالب بدخول المزيد من الأدوية

مواطن فلسطيني
مواطن فلسطيني

عبّر أحد المواطنين الفلسطينيين المرافقين للمصابين من الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج عن سعادته للقيادة السياسية، ولما تقوم به الدولة المصرية من تيسيرات ومساعدات في مختلف الأصعدة.

فتح المعبر لمزيد من الدخول للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية 

وقال، خلال لقائه بقناة النيل للأخبار، اليوم الخميس: "كل الشكر للشعب المصري والدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على فتح معبر رفح البري"، مطالبًا بفتح المعبر لدخول مزيد من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة "مش عايزين أكل محدش بيموت من الجوع محتاجين فقط الأدوية للمستشفيات ومستلزمات طبية".

ودخلت دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين يصلون اليوم مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وسيتم توجيههم إلى المستشفيات القريبة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة المصرية ومحافظة شمال سيناء في مستشفى "العريش العام- الشيخ زويد- بئر العبد".

الصحة المصرية شمال سيناء سيناء الأراضى المصرية مصر الأراضي الفلسطينية

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