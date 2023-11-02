الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عبدالسند يمامة لـ"الدستور": المناخ السياسى الحالى مناسب لممارسة عملنا دون عراقيل

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامه

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن المناخ السياسي حاليًا مناسب لممارسة عملنا بكل سهولة ولا نواجه أي عواقب أو عراقيل في تحركاتنا.

وكشف يمامة، لـ"الدستور"، عن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، موضحًا أنه سيشمل الإعداد لبرنامج اقتصادي يسهم في عمل إصلاح اقتصادي وتعليمي واجتماعي، كما أن البرنامج الانتخابي يهتم بضرورة البدء في الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، وضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية.

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"النخلة" رمزًا انتخابيًا للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى الانتخابات الرئاسية

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تفعيل النصوص الدستورية غير المفعلة

وشدد المرشح الرئاسي على أن برنامجه أيضًا سيعمل على تفعيل النصوص الدستورية غير المفعلة وعلى رأسها ما يتعلق بالمجالس المحلية. 

وفي السياق، تواصل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، استعداداتها لبدء  الدعاية الانتخابية وعرض برنامج مرشحها الرئاسي على المصريين.

وقالت الحملة إنها أوشكت على الانتهاء من اختيار كل ممثلي الحملة وهيكلها التنظيمي في المحافظات، لدعم مرشحها الذي حصل على الرمز الانتخابي "النخلة".

من جهته، قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الدكتور يمامة حصل على الرمز الانتخابي "النخلة" من الهيئة الوطنية للانتخابات، وترتيبه في ورقة التصويت سيكون الثالث.

وأضاف الهضيبي أنه تسلم من الهيئة الوطنية للانتخابات خطابًا موجهًا للبنك الأهلي لفتح حساب رسمي لتلقي التبرعات وتكاليف الدعاية.

للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة المصريين النخلة رئيس حزب الوفد

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