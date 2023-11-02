"تعليم البحيرة" ينظم ندوة "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعملية التعليمية"

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن العالم يشهد حالياً تطوراً كبيراً وغير مسبوق فيما يخص الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح واقعاً فعلياً يتصل بمختلف المجالات.

وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة القادمة سيكون لها دوراً كبيراً في تحسين وتطوير التعليم كون العملية التعليمية تشهد استخداماً متزايداً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال الندوة التي تم تنظيمها اليوم بمكتبة مديرية التربية والتعليم بحضور الدكتور محمد الغراوي – مدير عام الشئون التنفيذية ود. حمدي صالح موجه عام التربية الاجتماعية وأشرف نعيم موجه عام المكتبات وأعضاء اللجنة التنسيقية بالمديرية وعدد من أخصائى المكتبات وطلاب مدرسة الملك فيصل الاعدادية بنين بدمنهور.

مفهوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه وإيجابياته

وأشار يوسف الديب الى أن الندوة تناولت مفهوم الذكاء الإصطناعي وأنواعه وإيجابياته وسلبياته، وكذا علاقته بالعملية التعليمية في ظل التغيرات المعاصرة مشيرا إلى أهمية الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي والأخذ بكافة الجوانب الإيجابية له وخاصة في المجال الصناعي والتكنولوج، على أن يوكب ذلك الإستمرار في حث الطلاب على العلم والتعليم والجد والإجتهاد والعمل المستمر لتحقيق ما تصبو إليه بلادنا من تقدم ورقي بجيل واع على قدر كبير من المعرفة متسلحًا بكافة القيم وحب الوطن وبالعلم والتكنولوجيا.

وأضاف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن تعليم البحيرة دائما ما يتصدر كافة المحافظات في مختلف المجالات التعليمية والمسابقات والانشطة ليسير بخطوات كبيرة تواكب ما تشهده الدولة من بناء وتنمية ووجه بتكثيف الرحلات التعليمية والمعرفية والتثقفية لمختلف الأماكن التاريخية والصناعية والأثرية والمشروعات العملاقة الموجودة على أرض محافظة البحيرة العريقة ذات التاريخ والحضارة والضاربة في جذور التاريخ على مر العصور.