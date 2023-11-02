الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدأتها بتطوير البنية التحتية.. أبرز مشروعات الدولة لتنمية سيناء

رئيس الجمهورية عبدالفتاح
رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

تستمر مجهودات الحكومة في تنفيذ مشروعات تنمية وتعمير سيناء من مدينة العريش، بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتطوير البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وتزامنًا مع خطة تنمية وتعمير سيناء التي وضعتها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز للأمن القومي المصري وتوفير الحياة الكاملة للمواطنين، نرصد لكم في التقرير أبرز وأهم المشروعات التي حققتها الدولة لتنيمة سيناء خلال هذه الفترة الحالية والماضية، إليكم التفاصيل على النحو التالي.

لتطوير البنية التحتية.. ابرز وأهم المشروعات التي حققتها الدولة لتنمية سيناء
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مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يستعرض خطة تنمية سيناء

أبرز وأهم المشروعات التي حققتها الدولة لتنمية سيناء

1 - وفرت الدولة التمويل اللازم، لتنفيذ مشروعات فى سيناء خلال 10 سنوات بأكثر من 600 مليار جنيه، ونصف هذا المبلغ تم إنفاقه فى شمال سيناء، إذ تم الوصول بحجم محطات تحلية المياه فى شمال سيناء إلى نصف مليون متر مكعب فى اليوم.

2 - عملت الدولة على تحسين المستوى المعيشى فى شمال سيناء من خلال تطوير عدة محاور، منها التعليم والصحة والخدمات العامة والشباب والرياضة والمحور الاجتماعى.

3 - أنفقت 2.7 مليار جنيه على مشروعات تعليمية، من أصل 8.7 مليار تم تخصيصها لتطوير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، كما تم إنجاز 206 مشروعات، ويجرى استكمال باقى المخطط له، وتم إنشاء 109 مدارس و24 معهدًا أزهريًا، بالإضافة إلى إضافة 10 كليات جديدة لجامعة العريش، و8 كليات لجامعة الأزهر، و35 مدرسة ومعهدًا أزهريًا.

4 -  جاري العمل على إنشاء وتطوير 7 مستشفيات وتطوير 33 مركزًا، وتطوير وإنشاء 56 نقطة إسعاف، ليكون المستوى الصحى فى شمال سيناء يفوق أى مكان آخر فى مصر.

6 - نفذت الدولة مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية بإجمالى 68 مليار جنيه إلى جانب محطة مياه الصرف الزراعى (بحر البقر) التى حصلت على شهادات من الموسوعات العالمية كأكبر مشروعات على مستوى العالم.

8 - استهداف تنفيذ 19 مشروعًا بإجمالى استثمارات 55 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، حيث تضمنت المشروعات محطة مياه «المحسمة» التى تم تنفيذها لخدمة استصلاح 50 ألف فدان.

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