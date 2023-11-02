بالرغم من توديع الدوري الإفريقي.. صن داونز ليس عقدة الأهلي

عجز النادي الأهلي عن تحقيق الانتصار على نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المواجهات السبع الأخيرة التي جمعته به، والمواجهتان الأخيرتان تحديدا تسببا في خروج الأهلي من دور قبل النهائي في البطولة المستحدثة الدوري الإفريقي لكرة القدم إذ انهزم الأهلي بنتيجة هدف نظيف في مباراة الذهاب على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، وفي مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي نجح المدير الفني لصن دوانز الجنوب إفريقي رولاني موكوينا في تسيير المباراة كما يشاء إلى أن انتهت بالنتيجة التي خطط لها جيدا، وهي التعادل السلبي.

5 مواجهات للأهلي أمام صن داونز

وقبلهما كان هناك 4 مواجهات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بواقع مواجهتين في كل نسخة، ففي 2022 في المجموعة الأولى فاز صن داونز على الأهلي في الجولتين الثالثة، والرابعة بنفس النتيجة هدف دون مقابل في الجولتين الثالثة، والرابعة، وهما كانتا الهزيمتان اللتان تلقاهما الأهلي في المجموعة الأولى.

وفي نسخة 2023 في المجموعة الثانية تعادل الأهلي مع صن داونز إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما في الجولة الثالثة، وتلقى هزيمة كبيرة بنتيجة 2 – 5 في الجولة الرابعة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ومواجهة كانت في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا 2021 وتمكن الأهلي من الخروج متعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله من ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا.

صن داونز واقصاء الأهلي من دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا

لكن هذا لا يستدعي أن نقول أن صن داونز يمثل عقدة للأهلي لأن هذه هي المرة الثانية فقط التي يستطيع فيها صن داونز أن يقصي الأهلي في الأدوار الإقصائية، فالمرة الأولى كانت في دوري أبطال إفريقيا 2019، وتمكن من اخراج الأهلي من دور الثمانية بعد أن تغلب عليه بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وفي لقاء العودة فشل الأهلي في تعويض النتيجة العريضة جدا على ستاد برج العرب، واكتفى بالفوز بنتيجة هدف دون مقابل.

صن داونز لا يمثل عقدة

مقابل ذلك استطاع الأهلي أن يطيح بصن داونز 4 مرات في السابق من الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا، فالمرة الأولى كانت في 2001 في النهائي، ونجح الأهلي في التعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما من مباراة الذهاب على ستاد بريتوريا، وفاز عليه بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي.

المرة الثاني كانت في 2007 في الدور الثاني، واستطاع الأهلي أن يفرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة هدفين نظيفين في لقاء العودة.

المرة الثالثة كانت في 2020 في دور ربع النهائي، وفاز الأهلي عليه بنتيجة هدفين دون رد في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي، وتمكن من التعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في مباراة العودة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

المرة الرابعة كانت في 2021 أيضا في دور الثمانية، وتغلب الأهلي عليه أيضا بنتيجة هدفين دون مقابل في لقاء الذهاب على استاد السلام، وتعادل معه في لقاء العودة.

إذا صن داونز يتفوق فقط على الأهلي في المواجهات في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

خروج الأهلي من الدوري الإفريقي على يد صن داونز سبب احباطا شديدا لجماهير الأهلي التي كانت تترقب مواجهة صن داونز في نهائئ دوري أبطال إفريقيا 2023 من أجل غسل عار الخماسية الثانية لكن فاجأ صن داونز الجميع، وخرج على يد الوداد الرياضي المغربي من دور الأربعة.