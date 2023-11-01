بعد وداعه الدورى الإفريقى.. جائزة مالية سيحصل عليها الأهلى

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة الدوري الإفريقي عقب التعادل السلبي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد خسر ذهابًا بهدف دون رد ليودع المسابقة بعد خسارته بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن يحصل الأهلي على مليون و700 ألف دولار، في المقابل سيلعب صنداونز والوداد على الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.

أما الوصيف فمن المقرر أن يحصل على 3 ملايين دولار، في حين يحصل الفرق التي ودعت البطولة من الدور ربع النهائي على مليون دولار نظير مشاركتهم في المسابقة.

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الأهلي يودع الدوري الإفريقي بعد تعادله السلبي مع صن داونز

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة الدوري الإفريقي، عقب التعادل السلبي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي.

وتأهل صن داونز لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة يومي 5 و11 نوفمبر الجاري.

أحداث المباراة

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك صن داونز.

وسدد بيرسي تاو رأسية في الدقيقة الرابعة تصدى لها الحارس، قبل أن يتم احتساب تسلل على حسين الشحات.

الحكم السنغالي عيسى سي احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة الثامنة، بعد تدخل عنيف من الحارس ويليامز على بيرسي تاو.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء في الدقيقة 11 تصدى لها الحارس ويليامز.

ويليامز وعبد المنعم بوطويل كادا أن يتسببا في هدف بشباك صن داوزنز لولا القائم الذي تصدى لكرة كهربا.

ارتباك مجدد من ويليامز وتسديدة من كهربا اصطدمت بمدافع صن داونز في الدقيقة 29.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى كهربا الذي سدد كرة من داخل المنطقة لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 36، بطاقة صفراء بعد تدخل قوي من لاعب صنداونز على أكرم توفيق لاعب الأهلي في وسط الملعب.

كهربا مع بداية الشوط الثاني، باغت حارس صن داونز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

مروان عطية سدد كرة قوية في الدقيقة 52 مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 62 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيمن عن طريق أكرم توقيق أمسكها حارس المرمى بنجاح.

الاهلي أجرى 3 تبديلات بنزول رضا سليم وموديست وأفشة بدلا من حسين الشحات وكهربا وديانج.

وأجرى كولر تغيير اضطراري بعد إصابة رضا سليم في الكتف بعد دقائق من نزوله ومشاركة أحمد عبد القادر بدلا منه.

ثم أشرك صلاح محسن بدلا من مروان عطية.

وتلقى فريق ماميلودي صن داونز ضربة موجعة بعد طرد لاعبه الأرجنتيني ميندييتا عقب إصابة أكرم توفيق.

تقنية الفيديو استدعت الحكم لوجود شكوك في ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وألغى الحكم احتمالية احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

