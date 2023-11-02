محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراض زراعية بالمرج

قاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على عدد من قطع الأراضى الزراعية بحوض شاكر بحي المرج.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.

الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

وشدد على الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لما يتم ازالته لمنع عودة المخالفات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

متابعة يومية على مدار الساعة

وأكد عبدالعال وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه.

وفي وقت سابق، قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في وقت سابق، إن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ قرار ازالة على تعدى بالقطعة رقم 7166 بالحى السادس، وتنفيذ قرار ازالة على تعدى بالقطعة رقم 5684 بالحي الرابع بالمقطم.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان من ازالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بشارع السلام من الشارع الجديد الملاءة بعزبة الوالدة، وأرض الإصلاح الزراعي بزمام جمعية حلوان عزبة الوالدة.

وأزالت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل أعمدة مخالفة بالعقار 39 المقسي مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات

محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات

محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات

محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات

محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات