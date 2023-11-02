"الشرقية الأزهرية" تعلن تشكيل المكتب التنفيذى لاتحاد الطالبات

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية عن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الدرسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣. حيث عقدت الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

وأسفرت نتائج الإقتراع عن فوز كل من "حور خالد أحمد عوض الله، معهد فتيات فؤاد خميس، بمنصب الأمين ومريم محمد الزهيري، معهد فتيات هيهيا، بمنصب الأمين المساعد، وبسملة بلال علية، معهد فتيات العاشر، مقرر اجتماعي، ورانا أشرف محمد، معهد فتيات شنبارة الميمونة، مقرر فني، وحنين مجدي السيد، معهد فتيات بني عامر، مقرر رياضي، وأسماء عبدة عبدالريف، معهد فتيات الزقازيق، مقرر علمي، نورهان أحمد السيد، معهد فتيات كفر صقر، مقرر ثقافي وديني.

وقدم رئيس الإدارة المركزية التهنئة للطالبات، مؤكد علي دعم منطقة الشرقية الأزهرية لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات لتفعيل دورهم بشكل إيجابي، مشيدا بالدور الذي قامت به إدارة رعاية الطلاب.

وقال محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، إن الانتخابات شهدت تفاعلا إيجابيا بين الطلبات وقد جاءت النتائج تبين الشفافية والحياد.

وفى سياق متصل، افتتح الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، المركز الإلكتروني لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادات الأزهرية بمقر ديوان عام المنطقة، بعد تجهيزه ورفع كفاءته ليستوعب الأعداد المتزايدة من طلاب الأزهر الشريف.

وقال "الجنيدي" إن المركز تم تزويده بسرعة إنترنت فائقة وتمت الاستعانة بأفضل المختصين ممن لديهم مرونة وقدره على التعامل مع الجمهور.

من جهته، أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، أن المركز تم تزويده بثلاثة منافذ رئيسية لإصدار بيانات النجاح للشهادات، فالمنفد الأول لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، َوالمنفذ الثاني لاستخراج بيانات الثانوية الأزهرية "فتيات"، والثالث لاستخراج بيانات النجاح للثانوية الأزهرية "بنين"، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات.