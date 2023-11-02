الاتحاد الأوروبى يشكر مصر على دورها فى إجلاء مزدوجى الجنسية من قطاع غزة

ثمّن سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، الدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، معبرًا عن شكره لإجلاء العديد من الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

إدخال المساعدات لغزة

وقال بيرجر ردًا على سؤال "الدستور" في موتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء على هامش اختتام أسبوع القاهرة للمياه، إن الاتحاد الأوروبي يدرس مع دول العالم إدخال المساعدات لغزة وتحديدًا الوقود، كونه ضروريًا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه.

وتابع، أن الاتحاد الأوروبي سبق وافتتح العديد من محطات تحلية المياه في غزة، وافتتح بنفسه محطة لتحلية المياه في دير البلح في عام 2016، لكنها توقفت الآن بسبب نقص الوقود.

وحول موقف الاتحاد الأوروبي من ملف سد النهضة، قال بيرجر: "ندعم حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي، وندعم وجود محادثات بين الأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان".

وتابع أن مصر باتت مركزًا لإدارة المياه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولدينا مشروعات تعاون مشترك كبيرة كاتحاد الأوروبي في مجال المياه وتحلية المياه ومشاريع الطاقة النظيفة.

وقال: "وصل حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر في قطاع المياه إلى نصف مليار يورو".

التصعيد في غزة

واستطرد، أن الاتحاد الأوروبي نقل مساعدات وإمدادات طبية كبيرة نيابة عن منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر عبر خطوط مصر للطيران، وتم تسليمها لمصر وتحديدًا الهلال الأحمر المصري، ومن ثم إلى غزة.

وحول عدد الرعايا الأوروبيين العالقين في غزة، قال إنه يوجد تقريبًا 600 أوروبي من بينهم مزدوجو الجنسية، مضيفًا أن هناك أطباء أوروبيين وضعت أسماؤهم على لائحة مغادري غزة أمس، لكنهم أصروا على البقاء للمساعدة في علاج الجرحى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

والثلاثاء الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض، وهو سلاح حارق، خلال العمليات العسكرية على طول حدود لبنان الجنوبية بين 10 و16 أكتوبر 2023.

وطالبت المنظمة بالتحقيق في هجوم على بلدة الضهيرة في 16 أكتوبر باعتباره جريمة حرب، لأنه كان هجومًا لم يميّز بين المدنيين والعسكريين.