الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف دمياط" تنظم 12 ندوة توعوية للمشاركة في انتخابات الرئاسة

اوقاف دمياط
اوقاف دمياط

قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط، إنه في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية الدعوي والتثقيفي والوطني ستقيم مديرية أوقاف دمياط اليوم الخميس، ١٢ ندوة تثقيفية لحث الناس على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة والإدلاء بأصواتهم من منطلق حق الوطن والدفاع عنه والذي يعد واحدة من الكليات الست التي جاء الشرع الشريف لحمايتها.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وقيادة ومتابعة الشيخ علي إسماعيل صابر مدير الدعوة والدكتور محمود محسن أبوالسعود مدير المتابعة ومدير الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية ومديري الإدارات والمفتشون.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، استعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية "٢٠٢٤/٢٠٢٣"، المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل، حيث ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلى عدد من الجهات، لمناقشة دور تلك الجهات فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على دور الوحدات المحلية فى تنفيذ ذلك من خلال الاجتماعات والندوات الدورية، وأكد اللواء همام على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطنى، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى، من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من اى أفكار متطرفة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومى للمرأة المرأة لنشر الوعى بين السيدات على المشاركه بالانتخابات نظرًا لدورها الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دورها لحث اسرتها على النزول للتصويت.

وأكد أيضًا على ضرورة تفعيل دور الصفحات الرسمية لكافة الجهات بالمحافظة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة بالعملية الانتخابية والتأكيد على أنه حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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