الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

صفارات الإنذار تدوى
صفارات الإنذار تدوى في مستوطنات غلاف غزة

أفادت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، بأن صفارات الإنذار تدوى في مستوطنات غلاف غزة، فضلًا عن استمرار جيش الاحتلال بقصف منطقة جباليا لليوم الثالث على التوالي.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد 132 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه منذ بداية العام الجاري استشهد 340 فلسطينيًا في الضفة الغربية جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى سقوط شهيدين و6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والبيرة وقلقيلية مساء أمس.

غزة الاحتلال مستوطنات غلاف غزة صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

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