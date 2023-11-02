نقابة الأطباء: 1400 متطوع لدعم المصابين الفلسطينيين

وجّه الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وحربها ضد الكيان الصهيوني، مؤكدًا أنه منذ بداية الحرب أعلنت نقابة الأطباء من خلال لجنة مصر للعطاء العمل على محورين، أولهما هو فتح باب التطوع للأطباء فى غزة.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “DMC”، أنه "ستكون هناك تخصصات معينة لهذا التطوع، والتي تكون على رأسها الرعاية المركزة والتخدير والعظام والجراحة وجراحة مخ وأعصاب والنفسية والعصبية".

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: "تم عقد 3 دورات تدريبية فى الهلال الأحمر، أول مرة كانت بـ40 طبيبًا، والثانية كانت حوالي 35، والثالثة 20 طبيبًا، وعدد المتطوعين تخطي الـ1400، ولكن التدريب يتم على مراحل، وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات".