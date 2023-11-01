الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال ينشر سفنًا حربية تحمل صواريخ مضادة

سفنا حربية تحمل صواريخ
سفنا حربية تحمل صواريخ مضادة

كشفت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر سفنًا حربية تحمل صواريخ مضادة، على سواحل قطاع غزة.

ونوهت خلال رسالتها على الهواء مباشرة اليوم الأربعاء إلى تجدد الاشتباكات العنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين في بيت حانون، فضلًا عن حالة إضراب شامل وحداد بمدن الضفة الغربية إثر قصف مخيم جباليا.

فيما وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مداخل بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال أغلقت كل مداخل بلدة سنجل والطرق الزراعية بالسواتر الترابية، ما تسبب بعدم قدرة المواطنين على الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ومنع المزارعين من التوجه إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.
 

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