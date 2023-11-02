الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: نحتاج إلى 300 مدرسة مماثلة لمجمع القرية الكونية بالمحافظات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر مشروع مبدع بمنهج تعليمي وضعته الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: أن "آليات التنفيذ المبدعة التي رأيتها اليوم في هذا المشروع تشجعنا على التوسع في تنفيذ هذا النموذج في كل مكان في مصر".

وأشار إلى أن هذا المشروع يغطي طلب شريحة كبيرة من المجتمع، وهي الأسر متوسطة الدخل التي تبحث عن جودة تعليم كبيرة للطلاب، متابعًا "النموذج الموجود في هذا المجمع، لا يقل عن نموذج الطالب الذي تدفع أسرته 4 أو 5 أضعاف كمصروفات في نفس مستوى وجودة التعليم".

وتابع: "نريد 300 مدرسة بهذا الشكل بمتوسط 10 مدارس في كل محافظة"، لافتًا إلى أن الدولة ستكون مستعدة لإتاحة أراضٍ في أماكن مميزة بالمحافظات لإنشاء المدارس الجديدة.

مجمع مدارس القرية الكونية مدارس القرية الكونية رئيس الوزراء اكسترا نيوز

مواد متعلقة

رئيس الوزراء عن مجمع مدارس القرية الكونية: حلم كبير للدولة

وزيرة التخطيط: مشروع مجمع القرية الكونية تجسيد لرؤية مصر 2030 فى التعليم

وزير التخطيط: التعليم القضية الأهم على المستوى القومى فى مصر

حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" كيف تم إنقاذه فى حرب أكتوبر بعد إصابته الخطيرة؟

حلمى زكى لـ"الشاهد": اعتقدت أننى على أبواب الجنة وغضبت لأنى لم أنل الشهادة

حلمى زكى لـ"الشاهد": شعرت أننى توفيت فى الحرب وكنت أعوم على دمائى

حلمى زكى لـ"الشاهد": الثانية فى الحرب تفرق.. واستخدمت 3 خزن لهذا السبب

وزير أردنى سابق: نتمنى إلغاء المعاهدة التى تربط الأردن بالكيان الصهيونى

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان