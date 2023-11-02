الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلاد شاروخان.. أسرار لا تعرفها عن شخصية برج العقرب

شاروخان
شاروخان

يحتفل النجم العالمي الهندي شاروخان بعيد ميلاده الـ 58 عامًا، فهو من مواليد برج العقرب وولد في 2 نوفمبر 1965.

واستطاع الهندي شاروخان أن يحقق جماهيرية كبيرة، بسبب أعماله المميزة والتي تشمل الغناء والرقص والقصص الرومانسية، ولأن مواليد برج العقرب شخصيتهم تميزهم وثقتهم بأنفسهم كبيرة فهذا من أسرار نجاحهم.

وتزامنًا مع احتفال النجم العالمي شاروخان بعيد ميلاده، ترصد “الدستور” في هذا التقرير كافة المعلومات التي لا تعرفها عن مواليد برج العقرب، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

txt

الغيرة وحب السيطرة.. تعرف على أخطر الصفات الموجودة في برج العقرب

يعد النجم العالمي الهندي شاروخان من مواليد برج العقرب الذي يتميز بشخصيته القوية وثقة كبيرة في النفس، ويتمتع بالصدق والوفاء والإخلاص، ويتميز بجاذبية كبيرة.

في عيد ميلاد شاروخان.. اسرار لا تعرفها عن شخصية برج العقرب 

ويعرف عن النجم شاروخان، أنه من ضمن النجوم الذين يعشقون مهنتهم وهذه صفه من ضمن صفات برج العقرب "حب ما تعمل" حتى يقوم بتحقيق أحلامه وهي "النجومية والحصول على الشهرة"، ويستطيع مواليد برج العقرب جذب الانتباه بسبب شخصيتهم المرحة ودمهم الخفيف.

في عيد ميلاد شاروخان.. اسرار لا تعرفها عن شخصية برج العقرب 

ويتميز رجال برج العقرب بأنه صاحب موقف، وكأنه ولد ليكون جاهزا للتحدي، للقتال، للهجوم حينا وللدفاع حينا أخر، ويبحث دائمًا على كل ما هو جديد ومريح في حياته، وعاشق لحب الناس والصداقات المتعددة، لا يسهل لمولود برج العقرب أن يثق في أي شخص يتعامل معه، وهو عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب.

في عيد ميلاد شاروخان.. اسرار لا تعرفها عن شخصية برج العقرب 

ويعرف مولود برج العقرب بأنه شخص موزون وهادئ، وهو عاشق للطموح ويسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وفي المقابل يتميز بحساسيته وعاطفته المفرطة، ولكن رغم طيبة قلبه إلا أنه يستطيع ترك من لا يقدر قلبة وحبه وعطاءه لمن يحب.

في عيد ميلاد شاروخان.. اسرار لا تعرفها عن شخصية برج العقرب 
برج العقرب شاروخان مواليد برج العقرب الهندي شاروخان عيد ميلاد شاروخان

مواد متعلقة

أصحاب الشخصية القوية.. مواليد برج العقرب النسائي من مشاهير هوليوود

كيف يختار برج العقرب شريك حياته؟

"الغيرة وحب الذات".. تعرف على أبرز صفات رجل وامرأة برج العقرب

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها بسبب مصروف المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان