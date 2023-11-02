الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

يصيب الأطفال.. أعراض الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس المخلوى التنفسي
الفيروس المخلوى التنفسي

مع حلول فصل الشتاء يزداد فيه فرص الإصابة بالأمراض التنفسية ومنها الفيروس المخلوي التنفسي، حيث تزيد معدل الإصابة به خاصة بين الأطفال، ويكثر التساؤل عن أعراض الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الأطفال. 

يصيب الأطفال.. أعراض الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي

ويعد الفيروس المخلوي التنفسي، معروف بـ RSV، وهو من الفيروسات التي تنتشر خلال فصلي الخريف والشتاء، لذلك تعرض لكم “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها حفاظًا على صحتك وصحة أسرتك من الإصابة به، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

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أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

تتشابه أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي بأعراض دور البرد وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

يصيب الأطفال.. أعراض الاصابه بالفيروس المخلوي التنفسي

1 - سيلان الأنف أو احتقانه.
2 - السعال الجاف.
3 - الحمى الخفيفة.
4 - التهاب الحلق.
5 - العُطاس.
6 - الصداع.

عوامل خطر الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

1 - الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.
2 - الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم العامين، وولدوا مصابين بأمراض القلب والرئتين الخلقية.
3 - المصابين بالاضطرابات المناعية ويتلقون العلاج الكيماوي، أو الذين خضعوا لعملية زراعة الأعضاء.
4 - المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة.
5 - البالغين الذين يعانون من أمراض القلب المزمنة أو أمراض الرئة المزمنة، مثل الربو، أو فشل القلب الاحتقاني، أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن.
6 - كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الـ65 عامًا.

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طرق الحماية من الفيروس المخلوي التنفسي

1 - غسل اليدين باستمرار ويجب تعليم الأطفال أهمية غسل اليدين.

2 - تجنب التعرض للعدوى من خلال تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، كما يجب الحد من مخالطة الطفل للأشخاص المصابين بالحمى أو الزكام.

3 - الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة والمقتنيات الخاصة بك، ومن المهم الحفاظ على نظافة المطبخ والحمام وأسطح الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها من الأسطح التي تلمس باستمرار ويجب إلقاء المناديل المستعملة فور في سلة المهملات.

4 - عدم مشاركة أكواب الشرب مع الآخرين لذلك يجب استخدم كوب شرب خاص لكل شخص أو أكواب أحادية الاستخدام في حال مرض أي شخص، وينصح بوضع ملصق على كل كوب لتحديد صاحبه.

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