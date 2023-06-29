بسبب انتشاره.. توفير لقاحات ضد فيروس "المخلوي التنفسي" لكبار السن

أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، الخميس، توفير اللقاحات الأولى للوقاية من مرض الجهاز التنفسي المخلوي RSV قريبًا لبعض كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وأكثر بعد انتشار المرض على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

هذه الخطوة، جاءت بعد تصويت في اجتماع للجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من هذا الشهر على اللقاحات الجديدة، وستطلق المتطلبات الفيدرالية بشأن التغطية التأمينية للتطعيمات.

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على اللقاحات وهما شركة GSK Arexvy وAbrysvo من شركة Pfizer في وقت سابق من هذا العام.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في بيان: "كبار السن قد يتلقون جرعة واحدة من اللقاح بناءً على المناقشات مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول ما إذا كان التطعيم RSV مناسبًا لهم".

بين كبار السن من هم في أوائل الستينيات من العمر أقل عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من (RSV) والتي تعني الفيروس المخلوي التنفسي، مقارنة بأقرانهم الأكبر سناً.

وتم الإبلاغ أيضًا عن عدد قليل من الآثار الجانبية النادرة جدًا من "الأحداث العصبية الالتهابية الشديدة" في تجارب اللقاح، ما أدى إلى تضييق التوازن بين الفوائد والمخاطر.

الآثار الجانبية المحتملة نادرة جدًا لدرجة أن تقييم ما إذا كانت ببساطة "بسبب الصدفة العشوائية، ولن يكون ممكنًا التأكد منها حتى يتم إجراء الدراسات بعد تناول اللقاحات من قبل كبار السن.

أكد مسؤولو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) للجنة أنهم سيتابعون عن كثب البيانات من أنظمة سلامة اللقاحات الخاصة بهم عند إطلاق لقاحين RSV الجديدين.