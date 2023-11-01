الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تؤكد خلو مصر من مرض شلل الأطفال منذ عام 2006

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أكدت وزارة الصحة والسكان، خلو مصر من مرض شلل الأطفال، حيث تم إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض رسميا منذ 2006، وتسجيل آخر حالة إصابة عام 2004.

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في يومه العالمي.. كيف نجحت مصر في القضاء على “شلل الأطفال” نهائيًا؟


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فى إطار الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال تم تنظيم فعالية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض شلل الأطفال تضمنت عددا من المحاضرات العلمية التي تناولت تاريخ البرنامج الموسع للتطعيمات، حيث بدأت أنشطة البرنامج منذ عام 1984 بالتطعيم ضد 6 أمراض فقط، وتم إدراج طعوم جديدة؛ ليصبح الإجمالي 10 طعوم منها التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مضيفًا استراتيجيات الحفاظ على خلو مصر من مرض شلل الأطفال، والتي تشمل وصول نسب التغطية التطعيمة لأكثر من 95% ودعم نظام ترصد بيئي يستطيع الكشف المبكر عن أي فيروسات، وكذلك خطة الاستجابة والاستعداد.

خطة استباقية للحفاظ على نظام التطعيمات الروتينية

من جانبه قال الدكتور "عمرو قنديل"، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، أنه تم وضع خطة استباقية للحفاظ على نظام التطعيمات الروتينية خلال جائحة كورونا مما حافظ على نسب تغطية بالتطعيمات للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، لافتًا إلى أن نظام التطعيمات، الذي تنفذه وزارة الصحة من أكفأ أنظمة التطعيم، حيث يتم إعطاء الطعم الفموي "سابين" بـ7 جرعات، وطعم الحقن "سولك" بـ3 جرعات، وهو ما يعد جدول التطعيمات الروتينى الأقوى بين دول العالم المختلفة.

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وأشار "قنديل" إلى أن الحملات القومية التي تنفذها مصر سنويًا بغرض رفع المناعة المجتمعية ضد المرض أحد أسباب النجاح في منع دخول المرض من الدول الموبوءة به، منوهًا إلى تنفيذ حملات لتطعيم الأطفال المقيمين من مصريين أو غير مصريين من عمر يوم لخمس سنوات لخلق مناعة مجتمعية لجميع الأطفال فى وقت واحد لمنع حدوث أى سريان للفيروس.

ترصد الشلل الرخو الحاد

وأضاف الدكتور "عمرو" أن فرق ترصد الشلل الرخو الحاد فى جميع مديريات الشئون الصحية والإدارات التابعة لها تقوم بمتابعة أكثر من 10 آلاف موقع ترصد فى المستشفيات والعيادات فى جميع أنحاء الجمهورية للإبلاغ عن أى حالات تتشابه فى أعراضها مع مرض شلل الأطفال وعمل التقصيات الوبائية اللازمة لها وسحب العينات؛ للتأكد من خلوها من الفيروس المسبب للمرض عبر تحليلها فى المعمل المرجعى المعتمد.

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