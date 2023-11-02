أسرة رواد فرح وعطاء تقيم اجتماعها الشهري في كنيسة العذراء بشبرا

أقيم الاجتماع الشهري لأسرة رواد فرح وعطاء بكنيسة العذراء مريم بشبرا، وذلك بحضور الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

كلمة عن فن العتاب

وخلال الاجتماع ألقت كلمة اللقاء الأخت ماري يونان، إحدى مسؤولي الأسرة المركزية اللجنة المركزية حول "فن العتاب"، للحفاظ على السلام الداخلي، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة، والترانيم والمناقشات المختلفة.

وعقب الاجتماع، أقيم لقاء خاص بين مسؤولي الاجتماع، ومسؤولي الأسرة المركزية.

مطران إيبارشية طيبة يجتمع مع الإكليروس الإيبارشي

وعلى صعيد أخر أجتمع الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مع الإكليروس الإيبارشي، في لقائهم الدوري، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، حيث تأمل صاحب النيافة في فضيلة التواضع، التي هى فصيلة إلهية، حيث يدعونا يسوع للتشبه به، في التواضع، ووداعة القلب.

وأكد الأب المطران إن السير في طريق فضيلة التواضع هو اكتشافنا الدائم لعظمة الشخص الآخر، وعمل، وحضور الله فيه، كما إننا نحتاج جميعًا إلى بعضنا البعض.

وتابع الأنبا عمانوئيل إن عدو التواضع هو الكبرياء، والأخطر من ذلك هو التظاهر الخارجي بالتواضع، حيث إننا مدعوون باستمرار إلى مراجعة الذات، وتنقية القلب، لما يعوق اتباعنا ليسوع، الذي هو الطريق والحق والحياة.

وعقب الذبيحة الإلهية، بدأ الاجتماع الدوري للإكليروس الاييارشي، حيث ألقى القمص فادي سعدي، راعي الأقباط الكاثوليك، بتورنتو- كندا، محاضرة روحية بعنوان "سر مسحة المرضي".

وقدم راعي الإيبارشية الشكر إلى لجنة الدعوات، التي قامت بتنظيم الرياضة الروحية للباحثين عن الدعوات، في الفترة من العشرين، وحتى الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، كما تدارس نيافة المطران مع الحاضرين بعض البرامج التكوينية، داخل الإيبارشية.

جدير بالذكر أن موضوع لقاءات للإكليروس هذا العام، يدور حول البعد الرعوي لأسرار الكنيسة، وممارسة هذه الخدمة المقدسة، والعمل على نهج موحد في خدمة الأسرار، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.