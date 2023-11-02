الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسرة رواد فرح وعطاء تقيم اجتماعها الشهري في كنيسة العذراء بشبرا

الكنيسة
الكنيسة

 أقيم الاجتماع الشهري لأسرة رواد فرح وعطاء بكنيسة العذراء مريم بشبرا، وذلك بحضور الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

 كلمة عن فن العتاب

وخلال الاجتماع ألقت كلمة اللقاء الأخت ماري يونان، إحدى مسؤولي الأسرة المركزية اللجنة المركزية حول "فن العتاب"، للحفاظ على السلام الداخلي، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة، والترانيم والمناقشات المختلفة.

وعقب الاجتماع، أقيم لقاء خاص بين مسؤولي الاجتماع، ومسؤولي الأسرة المركزية.

 مطران إيبارشية طيبة يجتمع مع الإكليروس الإيبارشي

وعلى صعيد أخر أجتمع الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مع الإكليروس الإيبارشي، في لقائهم الدوري، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، حيث تأمل صاحب النيافة في فضيلة التواضع، التي هى فصيلة إلهية، حيث يدعونا يسوع للتشبه به، في التواضع، ووداعة القلب.

وأكد الأب المطران إن السير في طريق فضيلة التواضع هو اكتشافنا الدائم لعظمة الشخص الآخر، وعمل، وحضور الله فيه، كما إننا نحتاج جميعًا إلى بعضنا البعض.

وتابع الأنبا عمانوئيل إن عدو التواضع هو الكبرياء، والأخطر من ذلك هو التظاهر الخارجي بالتواضع، حيث إننا مدعوون باستمرار إلى مراجعة الذات، وتنقية القلب، لما يعوق اتباعنا ليسوع، الذي هو الطريق والحق والحياة.

وعقب الذبيحة الإلهية، بدأ الاجتماع الدوري للإكليروس الاييارشي، حيث ألقى القمص فادي سعدي، راعي الأقباط الكاثوليك، بتورنتو- كندا، محاضرة روحية بعنوان "سر مسحة المرضي".

وقدم راعي الإيبارشية الشكر إلى لجنة الدعوات، التي قامت بتنظيم الرياضة الروحية للباحثين عن الدعوات، في الفترة من العشرين، وحتى الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، كما تدارس نيافة المطران مع الحاضرين بعض البرامج التكوينية، داخل الإيبارشية.

جدير بالذكر أن موضوع لقاءات للإكليروس هذا العام، يدور حول البعد الرعوي لأسرار الكنيسة، وممارسة هذه الخدمة المقدسة، والعمل على نهج موحد في خدمة الأسرار، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.

لأسرة رواد فرح فرح وعطاء بكنيسة العذراء مريم الأسرة المركزية بالإيبارشية البطريركية

مواد متعلقة

إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس تُنظم مؤتمر "الغفران" للخدام

بعد تنفيذ وصيته.. البابا يصلي تجنيز الأنبا أثناسيوس بالكنيسة البطرسية

البابا تواضروس الثانى يكشف صفات مطران مارسيليا بجنوبى فرنسا

الليلة.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظة الأربعاء الأسبوعية

بث مباشر.. البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تجنيز مطران مارسيليا

الكنيسة تتأهب للسيمنار الثاني لإيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر

اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة مطران مارسيليا

الهيئة الإنجيلية تستعرض إنجازات مبادرة إزرع في حضور وزير الزراعة الأمريكي السابق

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

اليوم.. محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية وهتك عرضها فى النزهة

نيويورك تايمز: التصعيد فى غزة يهدد الاقتصاد العالمى الهش

فى رسالة لبايدن.. أعضاء بـ"الشيوخ الأمريكى" يحذرون من الانتقام الإسرائيلى فى غزة

"CNN": القصف الإسرائيلى الثانى على جباليا أثار غضبًا دوليًا ضد الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر