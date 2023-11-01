الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تُعرب عن قلقها من تصاعد ضحايا القصف الإسرائيلى لمخيم جباليا

غزة
غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ من الضربات الإسرائيلية على مخيم جباليا.

وتابعت في بيان لها: قلقون جدًا من حصيلة الضحايا المرتفعة للقصف الإسرائيلي لمخيم جباليا. 

وفي وقت سابق من اليوم، قال البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، إن حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين.

وأشار رئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى أنه يجب منح القدس وضعًا خاصًا، في تصريحاته الأخيرة حول القتال خلال مقابلة يوم الأربعاء مع إذاعة RAI الإيطالية.

قال البابا فرانسيس: هؤلاء شعبان يجب أن يعيشا معًا. وبهذا الحل الحكيم، هناك دولتان. اتفاقيات أوسلو، دولتان محددتان والقدس ذات وضع خاص. 

الأمم المتحدة تندد بالغارة الجوية 

txt

هشام مهنا: آلاف المرضى في مستشفيات غزة يتعرضون لمخاطر كبيرة


وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن لديه "مخاوف جدية" من أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين يمكن اعتبارها "جرائم حرب" بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار، وذلك في منشور على موقع X، المعروف رسميًا باسم تويتر.

وقال المكتب في منشور له: "بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

الخارجية الفرنسية فرنسا الضربات الإسرائيلية مخيم جباليا غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أول تعليق من كولر بعد خروج الأهلى من الدورى الإفريقى

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

سيارات إسعاف وأطقم مدربة.. مصر تفتح أبوابها لتخفيف معاناة الأشقاء في غزة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

"التحالف الوطنى": معبر رفح به 108 شاحنات مساعدات إنسانية يحتاجها أهالى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع