فرنسا تُعرب عن قلقها من تصاعد ضحايا القصف الإسرائيلى لمخيم جباليا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ من الضربات الإسرائيلية على مخيم جباليا.

وتابعت في بيان لها: قلقون جدًا من حصيلة الضحايا المرتفعة للقصف الإسرائيلي لمخيم جباليا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، إن حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين.

وأشار رئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى أنه يجب منح القدس وضعًا خاصًا، في تصريحاته الأخيرة حول القتال خلال مقابلة يوم الأربعاء مع إذاعة RAI الإيطالية.

قال البابا فرانسيس: هؤلاء شعبان يجب أن يعيشا معًا. وبهذا الحل الحكيم، هناك دولتان. اتفاقيات أوسلو، دولتان محددتان والقدس ذات وضع خاص.

الأمم المتحدة تندد بالغارة الجوية



وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن لديه "مخاوف جدية" من أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين يمكن اعتبارها "جرائم حرب" بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار، وذلك في منشور على موقع X، المعروف رسميًا باسم تويتر.

وقال المكتب في منشور له: "بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".