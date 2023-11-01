الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يُشيد بجهود مصر لفتح معبر رفح وإجلاء الرعايا الأجانب

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

رحب الاتحاد الأوروبي بإجلاء بعض الرعايا الأجانب والجرحى عبر معبر رفح الحدودي.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: أود أن أشكر السلطات المصرية بحرارة على جهودها لمساعدة المواطنين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية وأسرهم، بما في ذلك المواطنين الأوروبيين، على الدخول بأمان إلى بلادهم. 

وأضافت لقد كان هذا طلبًا مهمًا قدمناه لشركائنا، ويجب علينا أن نواصل العمل معًا لتكثيف جهودنا بشكل أكبر للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن لديه "مخاوف جدية" من أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين يمكن اعتبارها "جرائم حرب" بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار، وذلك في منشور على X.

جيش الاحتلال يقصف مخيم جباليا 

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رفيق عوض: خسائر كبيرة تلحق بجيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

وفي سياق متصل، وجهت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 6 غارات جوية على مخيم جباليا للاجئين، على مشارف مدينة غزة.

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