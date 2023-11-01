الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": التوغل الإسرائيلى شمال غزة قُوبل باشتباكات عنيفة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاول الدخول بريًا في المناطق الشمالية لقطاع غزة، والتي تضم بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، حيث توغلت الآليات والدبابات العسكرية إلى داخل هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الاشتباكات تدور هناك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف جبر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فصائل المقاومة قالت إنها تمكنت من إنكاب عدد من الآليات والدبابات العسكرية وإيقاع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين المتواجدين في تلك المناطق، مشيرًا إلى أنه كان هناك توغل أيضًا في محور الزيتون بعدد من الآليات العسكرية باتجاه غرب المناطق الغربية لمحافظة غزة، مؤكدًا أن هذه الآليات أيضًا قُوبلت باشتباكات عنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الآليات الإسرائيلية توغلت حوالي كيلو متر من الناحية الشرقية لقطاع غزة وفي حي الزيتون، وتقوم بإطلاق النار الكثيف في تلك المنطقة، مؤكدًا أن هذا التوغل الإسرائيلي قوبل باشتباكات عنيفة وإيقاع عدد من الخسائر في صفوف الآليات المتوغلة من قِبل المقاومة الفلسطينية بحسب ما أعلنت.

فصائل المقاومة القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي الاشتباكات المقاومة الفلسطينية

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