خالد أبوبكر: مصر تواجه حربًا حقيقية من نوع جديد وليست بالمفهوم التقليدى

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، حول طلب نتنياهو من قادة أوروبيين الضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أننا أمام حرب حقيقية من نوع جديد وليست بالمفهوم التقليدي.

وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية on، أن الأسلحة في هذه الحرب تتضمن ضغوطًا إقليمية واقتصادية وإقليمية ودولية على متخذ القرار المصري، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من دول أوروبية الضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقبول تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وفقًا لمسئولين مطلعين.

مصر ترفض بشكل قاطع ونهائي أي مقترح للتهجير

وتابع "أبوبكر"، أن مصر ترفض بشكل قاطع ونهائي أي مقترح للتهجير، مضيفًا أنه على متخذ القرار أن يواجه كل هذه الجبهات، وعليه أن يتصرف، وهذا هو الثمن الذي دفعته مصر دفاعًا عن القضية الفلسطينية وما زالت تدفعه منذ 1948 حتى الآن، وهناك رسالة شعبية رسمية أنها لن تتنازل عن القضية الفلسطينية.