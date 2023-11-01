سياسى فلسطينى لـ"الدستور": الآمال معقودة على مصر لوقف إطلاق النار فى غزة

قال الباحث السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، اليوم الأربعاء، إن جهود مصر مستمرة للضغط على المجتمع الدولي وتخفيف معاناة الفلسطينيين المحاصرين منذ 26 يومًا، داخل قطاع غزة.

وأشار مطاوع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الجهود المصرية تستهدف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال، وذلك من خلال فتح معبر رفح أمام الجرحى والمصابين مقابل إخراج الأجانب كخطوة أولى.

وأضاف أن الجهود المصرية كللت بالنجاح فيما يخص عبور قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع رغم التعنت والعراقيل الإسرائيلية.

وتابع: هناك آمال كبيرة معقودة على مصر للاستمرار في ذات النهج والعمل الدبلوماسي الحثيث؛ للوصول إلى وقف إطلاق النار.

مصر تستقبل الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين وتواصل جهود إجلاء الرعايا الأجانب

وعبرت الدفعة الأولى من الفلسطينيين ذوي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر اليوم الأربعاء، مع الإعلان عن فتح معبر رفح الحدودي للسماح للفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة في العبور وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأعيد فتح الحدود عند الساعة التاسعة والنصف من صباح الأربعاء، بعد التنسيق المصري مع الولايات المتحدة وإسرائيل والجانب الفلسطيني.

وبحسب مصادر، فقد غادر القطاع في سيارات الإسعاف 76 جريحا ومرافقيهم، بالإضافة إلى 6 حافلات تقل 335 راكبا يحملون جوازات سفر أجنبية غادرت القطاع ووصلت عبر الحدود.