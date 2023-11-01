"بوليتيكو": مناقشات أمريكية إسرائيلية لتشكيل قوة لحفظ السلام فى غزة

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن واشنطن تجري محادثات مغلقة لبحث إنشاء قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على حركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور كريس فان هولين وريتشارد بلومنثال، تأكيدهما أن هناك مياحثات حول إنشاء قوة لحفظ السلام في غزة.

وقال السيناتور الأمريكي فان هولين: "هناك محادثات جارية بشأن التشكيل المحتمل لقوة دولية"، رافضًا الخوض في تفاصيل محددة.

وذكرت وكالة بلومبرج لأول مرة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان مناقشات حول إنشاء قوة لحفظ السلام للحفاظ على النظام في القطاع.

وفي بيان لبلومبرج، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، أن يتم "إرسال قوات أمريكية" لتكون جزءًا من التحالف قيد المناقشة.

الاحتلال يواصل مجازره في القطاع

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر وقصف المستشفيات والمخيمات رغم بدء عمليات خروج المصابين من معبر رفح وأصحاب الجنسيات المزدوجة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

فيما تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الصهيونية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 8796 شهيدًا بينهم 3648 طفلًا و2290 امرأة، وأكثر من 21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليًا.