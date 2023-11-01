الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصدى بحسم والإزالة الكلية لـ 52 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية، ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس، وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة، باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية، جاء ذلك خلال متابعته لتنفيذ الحملات المكبرة التي تقوم بها المحافظة على مدار اليوم لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

رحمى يتابع مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام 

حيث تابع محافظ الغربية، خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.
ونجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 52 حالة تعد على مساحة 10أسهم و8 قراريط و8 أفدنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الغربية محاسبة المقصرين الحفاظ علي الرقعة الزراعية مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي الوحدات المحلية

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