محافظ الغربية يُتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (صور)

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لأعمال إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

إزالة 23 حالة تعدي على الأرضي الزراعية

وفي السياق، قام مركز ومدينة المحلة بإزالة 11 حالة بقرية بشبيش وقام مركز كفر الزيات بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات بازلت أسفلت على أرض زراعية وتم حرث الأرض وإعادة زراعتها بقرية كفر ديما والحالة الثانية إزالة تشوينات على مساحة فدان و15 قيراط بقرية دقرن.

وقام مركز ومدينة طنطا بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات أتربة بقرية خرسيت وجاري حرث الأرض والثانية إزالة تشوينات بقرية كفر الحماة التابعة لمحلة مرحوم.

وقام مركز ومدينة زفتى بإزالة حالتين الأولى إزالة تعدي عبارة عن تشوينات زلط ورمل بقرية دمنهور الوحش بوجود الشرطة والثانية إزالة سور من البوص وقوائم حديد بدمنهور الوحش.

كما قام مركز بسيون بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات أتربة على مساحة 190 م بقرية تجريج والثانية إزالة ورشة كاوتش بقرية مشال.

أما في مركز ومدينة السنطة تمت إزالة حالتين الأولى إزالة تشوينات طوب على فدان وسبعة قراريط عبارة عن مصنع طوب بقرية كفر الحاج داوود تبع الجعفرية، والثانية تم إزالة تشوينات بمساحة قيراط و7 أسهم بقرية بلاي التابعة لمیت یزید.

وفي مركز قطور تم إزالة حالتين الأولى إزالة تشوينات على أرض زراعية بجوار الطريق الدولي والثانية إزالة في المهد لسور مخالف بطول 20 م طولي وارتفاع 3 م بعزبة العرب التابعة لبلتاج.