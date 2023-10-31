محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مدينة طنطا لمواجهة الطوارئ والأزمات

يواصل طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعته لسير العمل بالمحطات لمعرفة مدى استعدادها، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث من خلال الاستعداد المسبق لها، وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، العمل بعدد من محطات مركز ومدينة طنطا منها محطة خلط أم حلقة بقرية برما، مـحطة طنطا الملاحية، محطة المياه المرشحة بالجلاء، محطة معالجة طنطا المرحلة الثالثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية.

محطة المياه الملاحية المرشحة

بدأت الجولة بتفقد محطة المياه الملاحية المرشحة بطنطا، والتي تبلغ الطاقة الفعلية لها ٦١٤٢٨ م ٣/ يوم، واستمع المحافظ لشرح عن المحطة، والتي تم إنشاؤها على مرحلتي المرحلة الأولى تاريخ الاستلام ۲۰۱۲/ ۷/ ۲۲ والمرحلة الثانية بتاريخ الاستلام الابتدائي: ۲۰۲۰/ ۱/ ۹ وتخدم ۲۰ قرية، بالإضافة إلى حي أول طنطا والكفور القبلية والقرى التي تخدمها فيشا- سليم- كفرالساحل- الكرسة- كفرالشرفاء- شوئي- كفر مسعود- كفر الجبالية- كفرخضر- كفرالشيخ- سليم- صناديد- منشأة جنزور- دفرة نفيا - كفر أبوداوود- ميت حبيش القبلية- كفر الحما- خرسيت- كفرعصام- المنطقة اللوجستية- مجمع الكليات بسبرباى- مجمع الهيئات الحكومية بسبرباى.

وتفقد المحافظ فى جولته محطة المياه المرشحة بالجلاء، والتي تعمل بطاقة فعلية: ٣٦٩١٦م ٣/ يوم لتخدم مدينة طنطا، كما تفقد محطة معالجة طنطا (المرحلة الثالثة)، والتي تعمل بطاقة تصميمية: ٦٠٠٠٠ م ٣/ يوم، ونوع المعالجة حماة نشطة تقليدية ومصرف المصب سبرباي، واختتم جولته بتفقد محطة خلط أم حلقة بقرية برما.

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