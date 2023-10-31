"تعليم الغربية" يشدد على ضرورة مشاهدة قناة "مدرستنا"

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث قام بتفقد بعض الفصول، ولاحظ الحضور الطلابي الجيد في المدرسة.

وأشاد محافظ الغربية بفريق التربية الموسيقية في المدرسة خلال التدريب الموسيقي الذي تم أثناء حصة التربية الموسيقية، كما لاحظ تنفيذ خطط النشاط المدرسي، وأشاد بفريق التربية الموسيقية في المدرسة خلال التدريب الموسيقي الذي تم أثناء حصة التربية الموسيقية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأشاد وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن خلال متابعته للمدرسة بالانضباط والانتظام والنظافة، وحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة الطلابية بشكل جيد وفعال.

ووجة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بحصص المشاهدة لقناة "مدرستنا" التعليمية، والإعلان عن جداول فترات البث، ومشددًا على تسجيل الغياب، والعمل على جذب الطلاب عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة.

ووجه "حسن" بضرورة التأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها وتشغيلها، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين والمدرسة، كما وجه بضرورة التأكد من نظافة أسطح المباني المدرسية، وتشغيل مواسير الصرف، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على حسن سير العملية التعليمية، وانضباط وانتظام ونظافة المدرسة، متمنيًا عام دراسي موفق بإذن الله.