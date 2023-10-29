الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ فعاليات مبادرة "دوي" بإدارة شرق طنطا التعليمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفَّذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، فعاليات المبادرة الوطنية "دوي.. بحكايتك.. تكمل حكايتهم" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرعاية وتنظيم المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور محمد حسن عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة، وذلك بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية.

دوائر حكي حول الزواج المبكر والصحة النفسية والجسدية

كما يأتي ذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية، برئاسة الدكتورة صفاء مرعي، مقرر المجلس بالغربية، وبحضور عبدالفتاح عبده، مدير عام التعليم العام،  إيمان عبدالمعز، مدير عام إدارة شرق طنطا،  شيماء غانم، مسئول المجلس القومي للمرأة، وأمل البهي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

وخلال الفعاليات، تم تنفيذ دوائر حكي حول موضوعات "الزواج المبكر"، "الصحة النفسية والجسدية"، "التنمر"، "الحماية" بمشاركة 1200ةطالبة على مستوى الإدارة التعليمية بشرق طنطا.

 

التربية والتعليم بمحافظة الغربية المبادرة الوطنية دوي بحكايتك تكمل حكايتهم لتمكين الفتيات لتنمية الأسرة المصرية

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