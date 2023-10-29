محافظ الغربية يوجه برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار.. وتكثيف الحملات على الأسواق

ترأس طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، الاجتماع التنفيذي الدوري للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عبدالستار، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، مديري المديريات الخدمية، رؤساء الهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقبل البدء في جدول الأعمال، وجَّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن.

كما وجَّه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولًا بأول، ورفع كل الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.

وشدد المحافظ على استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، متابعة تنفيذ مطالب الجماهير قانونا، متابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات ووافق على اعتماد الحيز العمراني المحدث لقرية بنا أبو صير التابعة لرئاسة مركز ومدينة سمنود والمحدث لها حتى 2023 كما قام المجلس بالموافقة على إقامة مدرسة بقرية خرسيت بالوحدة المحلية بشوبر مركز طنطا.

ووجه محافظ الغربية خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار، من خلال مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمراكز والمدن وربطها بغرف العمليات المركزية بالمحافظة، والعمل على تطهير شبكات الصرف والمجاري المائية، للتأكد من عدم وجود عوائق بها، إلى جانب التأكد من توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة.

وأكد المحافظ تعميم تجربة الإخلاء استعدادًا لمواجهة الأزمات في كل الهيئات، المديريات، الشركات والمنشآت على مستوى المحافظة، وذلك من خلال الاستعانة بالحماية المدنية مع مراعاة صيانة كل المعدات من طفايات وخراطيم الحريق وغيرها، كما أكد على إقامة ندوات عن تجربة الإخلاء وكيفية الاستعداد لها.