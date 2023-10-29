الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات زفتى لمواجهة الطوارئ والأزمات

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات زفتى

واصل طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعته لسير العمل لمعرفة مدى استعداد محطات المياه بمركز زفتي، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال الاستعداد المسبق لها.

وأجرى محافظ الغربية، اليوم الأحد، جولة شملت تفقد ومتابعة العمل بعدد من محطات مركز زفتي، منها محطة المرشحة بزفتي، محطة معالجة الغريب، محطة رفع مسجد وصيف، بحضور الدكتور حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندس عبدالسلام بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية، الأستاذ إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

جولة تفقدية

بدأت الجولة بتفقد محطة المرشحة بشارع جسر النيل بزفتي، حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكونات المحطة، وهي عبارة عن مرحلتين (مرحلة قديمة– مرحلة جديدة)، تم تشغيل المرحلة القديمة عام 2000 بقدرة 400 لتر/ ثانية لخدمة مدينة زفتى.

تم تشغيل المرحلة الجديدة عام 2014 بطاقة 600 لتر/ ثانية لخدمة قرى مركز زفتى (52 قرية).
تحتوي المرحلة الجديدة على 6 مروقات مختلفة التصرفات ما بين 100 لتر/ ثانية، 300 لتر/ ثانية، كما تحتوي على عدد 2 خزان استراتيجي يتسعان لــ15 ألف متر مكعب.
كما تم تفقد مراحل تنقية المياه بالمحطة، والتأكيد على أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية والتشغيل القياسي والحفاظ على جودة المنتج النهائي للمحطة، وتابع المحافظ سير العمل بها لخدمة أهالي محافظة الغربية.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ محطة معالجة الغريب، والتي تخدم قرى الوحدة المحلية "الغريب، فرسيس، كفر فرسيس، الرياض، كفر عبدالرحمن، مسجد وصيف، عزبة عنتر، عزبة جراسيا"، بطاقة فعلية تبلغ 27000 م3/ يوم، فضلًا عن تفقد محطة رفع مسجد وصيف.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الحماية المدنية بزفتى وجراج مجلس مدينة زفتى، والذي تتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة.

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مركز ومدينة زفتى لمواجهة الطوارئ والأزمات طارق رحمي محافظ الغربية ادارة الازمات والكوارث حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية محطات مركز زفتي محطة معالجة الغريب

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