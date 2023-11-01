الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"البنتاجون": حاملات الطائرات فى المتوسط للردع ومنع توسعة الصراع

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت سابرينا سينج، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن هناك حاملتين من الطائرات للقوات الأمريكية تنتشر في المنطقة، ولدينا حاملة فورد في شرق المتوسط بالفعل، مشيرةً إلى أن الرغبة الأساسية لكلا الحاملتين هي الردع ولا نرغب في التدخل في هذا النزاع ولا نرغب أيضًا في توسعة هذا الصراع.

وأضافت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترغب في نهاية هذا الصراع بين الجانبين وبذلك الغرض الأساسي من نشر الحاملتين هو نشر رسالة إلى أي دولة أو أي طرف غير فاعل من غير الدول يرغب في توسعة في نطاق الصراع أو الاستفادة من تبعات هذا أن لا يقوم بفعل هذا الأمر.

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى توسعة هذا النزاع ولا ترغب في رؤيته يزداد ويتمدد بشكل أكبر، فأمريكا تحاول تأكيد وتعزيز السلم في المنطقة من خلال وضع حماية القوات ومن أجل ضمان أن هناك قوة ردع كبيرة في المنطقة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن ترى المزيد من هذا النزاع يخرج خارج إسرائيل.

المتوسط الردع السلم في المنطقة

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