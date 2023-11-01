"البنتاجون": القوات الأمريكية لا تقدم إلا المشورة فقط للجيش الإسرائيلى

قالت سابرينا سينج، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القوات العسكرية الأمريكية، لا تقدم إلا المشورة فقط لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتقييمات فيما يتعلق بعمليات إنقاذ وتحرير الأسرى، مؤكدةً أن العملية البرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي هي خاصة به وحده.

وأضافت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه خلال الأيام القادمة وعلى شكل دائم يتواصل وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن أي عمليات أرضية من أجل ضمان عدم الإضرار بالمدنيين من خلال تطبيق قانون الحرب وحماية المدنيين في غزة.

وتابعت: "لقد أكدنا تمامًا خلال محادثاتنا مع الطرف الإسرائيلي أن حماية الأبرياء المدنيين من الفلسطيين والأمريكيين والأبرياء من أي طرف من الأطراف في غزة هو أولوية كبيرة ولا بد من حماية الأرواح، وقد كنا واضحين تماما في هذا الشأن ونحن على قناعة كبيرة أن أي نزاع في أي ديمقراطية سيتسبب في خسارىة الأرواح وكثير من الدمار، ونحن نعلم تمامًا وأكدنا موقفنا صراحة مع الطرف الاسرائيلي بشأن أهمية هذه الاعتبارات من أجل الحفاظ وحماية الدنيين والأبرياء في غزة".