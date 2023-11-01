بعد صعوده للدورى الممتاز.. محافظ مطروح يلتقى فريق الصم والبكم لكرة القدم

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لجميع المواهب المتميزة بمطروح لإعلاء اسم المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، مع فريق نادى مطروح للصم والبكم لكرة القدم والذى يشارك في دورى البارالمبية لتصفيات الصعود للدورى الممتاز مع تصدر نادى مطروح حتى الان لمجموعته التى تضم فرق نادى شباب بروجو ونادى النصر بالإسكندرية بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والنائب رزق جالى والكابتن حمد فرج ادريس رئيس مجلس إدارة نادى مطروح الرياضى،ومحمد صبري رئيس جمعية ذوى الهمم من الصم ومحمد البيلى مترجم لغة الاشارة

استضافة ضيوف المحافظة الرياضيين

وقدم رئيس نادى مطروح، الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه الدائم وتواصله المستمر مع أبناء مطروح في جميع المجالات، مشيرا إلى أن النادي على استعداد دائم لاستضافة ضيوف المحافظة الرياضيين من خارج المحافظة

توفير أتوبيس لنقل الفريق إلى الإسكندرية

بينما صدق محافظ مطروح، على توفير أتوبيس لنقل الفريق إلى الإسكندرية للعب المباراة القادمة مع فريق النصر،كذلك التوجيه بحصر مطالب واحتياجات رفع كفاءة منشآت نادى مطروح الرياضى لمخاطبة وزارة الشباب والرياضة وكذلك الجهود المجتمعية للإسراع في أعمال الصيانة اللازمة ليليق بالمحافظة واستضافة ضيوف مطروح.

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