شعيب يلتقى اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر لكرة القدم من أبناء مطروح

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمواهب وأبناء مطروح وتميزهم في العديد من المجالات مع تقديم محافظة مطروح كافة أوجه الدعم والرعاية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر لكرة القدم، وعددهم 5 لاعبين من أبناء محافظة مطروح مواليد 2008 في التجمع الثانى للمنتخب، بحضور الكابتن أحمد رزق برانى المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم فرع مطروح والكابتن محمد كريم المشرف العام للمنتخبات بمطروح.

إهداء درع وتيشرت المنتخب إلى محافظ مطروح



وأهدى المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم فرع مطروح درع الاتحاد وكذلك تيشرت المنتخب لمحافظ مطروح تقديرا لجهوده في دعم الموهوبين في كافة المجالات خاصة الرياضة والرياضيين على أرض مطروح.

كرفان الشباب والمناخ

وفى سياق اخر كان قد تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، كرفان الشباب والمناخ، الذي يأتى مع انطلاق الملتقيات البيئية وتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسف والأمم المتحدة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، بمشاركة 200 شاب، بحضور الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومايسة محمد صبحي، وعبدالله محيي الدين محمد، مسئولي الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

ورش للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة

وأوضح الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، فى بيان إعلامي سابق له أنه سيتم تواجد 100 شاب من منفذى المبادرة بالمحافظة بمكتبة مصر العامة، و100 آخرين بمركز شباب مطروح، مع إقامة عدد من المعارض والورش عن التوعية بالحفاظ على البيئة، ويجوب الكرفان الذي يعمل كقافلة توعوية للشباب، عددًا من مدن ومراكز المحافظة ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخي للأجيال القادمة، وإعادة الاستغلال الآمن للمخالفات وتدويرها.