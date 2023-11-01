الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: "تمكنا من تأمين ممر للجرحى الفلسطينيين والأجانب للخروج من غزة"

غزة
غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، عن أن بعض المواطنين الأمريكيين سيغادرون غزة في أقرب وقت اليوم.

وتابع مُشيدًا بالجهود الأمريكية لمساعدة بعض سكان غزة والرعايا الأجانب على المغادرة وسط هجوم بري متصاعد.

وقال: "اليوم، وبفضل القيادة الأمريكية، تمكنا من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين وللرعايا الأجانب للخروج من غزة".

 وتابع: "نتوقع خروج المواطنين الأمريكيين اليوم، ونتوقع رؤية المزيد يغادرون خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "لن نتوقف عن العمل على إخراج الأمريكيين من غزة".

توقعات بأن الامريكيين ليسوا من بين الدفعة الأولى 

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 400 مواطن أمريكي بالإضافة إلى أفراد أسرهم - حوالي 1000 شخص في المجموع - عالقون في غزة ويسعون إلى المغادرة. 

وأضاف أن هناك حوالي 5000 مواطن آخر من دول ثالثة في غزة يريدون أيضًا الخروج.

وقالت مصادر لشبكة "سي إن إن": "صفقة إطلاق سراح الأجانب من غزة إلى مصر ليست جزءًا من أي صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.. ولا تزال المحادثات مستمرة".

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