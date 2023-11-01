الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة مفالا.. موكوينا يعلن تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

صن داونز
صن داونز

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

وحقق صن داونز الفوز ذهابًا على ملعبه بهدف دون رد ليقترب من التأهل إلى نهائي المسابقة، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل حتى يتأهل إلى نهائي المسابقة.

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تغيير وحيد في تشكيل صن داونز

تشكيل الفريق الجنوب أفريقي، شهد تغييرًا وحيدًا بعد عودة المدافع موثوبي مفالا الذي غاب عن لقاء الذهاب بعد تعرضه للطرد في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في إياب ربع النهائي.

وجاء تشكيل ماميلودي صن داونز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ريفالدو كوتيزي – موثوبي مفالا– جرانت كيكانا

خط الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

خط الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

وضمت دكة البدلا كلا من: دينيس أونيانجو – روشن دي رويك – موسى ليبوسا – براين أونيانجو – ليسيبا نكو – بوناجاني زونجو –ترينيس ماشيجو – جونيور مينديتا – سافيلي موخيلسي – سيابونجا مابينا – نيو مايما – ليبوهانج مابوي

عودة إمام عاشور وكهربا وأكرم توفيق أساسيًا

شهد تشكيل الأهلي عودة إمام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا، كما تواجد أكرم توفيق أساسيًا في لقاء اليوم بعد مشاركته بديلًا في الذهاب.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

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