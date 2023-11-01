الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأزهر للفتوى": أشد الخلق ابتلاءً هم الأنبياء يليهم أماثل الناس

الشيخ أحمد المشد
الشيخ أحمد المشد

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول بإن أشد الناس ابتلاءً هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لافتًا إلى أن أكثر الخلق نزل بهم البلاء هم الأنبياء، يليهم في الابتلاء أماثل الناس، أي خيار الناس وأشد الناس قربًا من الله سبحانه وتعالى. 

الابتلاء ما بين الثواب والعقاب 

وأضاف الشيخ أحمد المشد، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالغني، عبر قناة cbc، أنه عندما يكون الإنسان في رحاب الله سبحانه وتعالى ويُبتلى، يعلم أن هذا رفعة في الدرجات، ويعلم أن هذا الابتلاء هو تمحيص للذنوب، وزيادة في القرب من الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن الإنسان الباغي والظالم لنفسه، ونزل به بلاء فإن هذا البلاء ربما يكون نقطة للعودة والرجوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وربما يكون هذا الابتلاء انتقامًا من الله سبحانه وتعالى وليعاذ بالله. 

الابتلاء الصبر على الابتلاء برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الشيخ أحمد المشد الأزهر للفتوى

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