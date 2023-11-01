الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودًا مكثفة لاحتواء الأزمة فى فلسطين

معبر رفح
معبر رفح

أشاد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بالجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية.

وقال “بدر الدين” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر لها دور مهم ومقدر في القضية الفلسطينية وهو دور تاريخي، سواء عبر فترات زمنية مختلفة أو في الأزمة الراهنة.

وأضاف أن مصر خاضت عدة حروب من أجل القضية الفلسطينية، كما خاضت معركة السلام في الشرق الأوسط، لذلك فإن الدور المصري حاضر في أوقات الحرب أو السلم.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهودًا مكثفة منذ بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة لاحتواء الأزمة في فلسطين، موضحًا أن الجهود الحالية التي تقوم بها مصر تعتمد علي عدة محاور منها الدبلوماسي والإنساني والسياسي.

اكسترا نيوز القضية الفلسطينية إكرام بدر الدين مصر الأزمة الراهنة السلام

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