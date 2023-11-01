الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة: ستواجه التعديات على الأراضى الزراعية بمنتهى الحزم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بحضور رؤساء أحياء شرق القاهرة ومسئولي الأملاك لمتابعة موقف المتغيرات المكانية والتعامل مع مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.

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التعامل بحزم مع أية مخالفات جديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

وتم التوجيه خلال الاجتماع بالتعامل بحزم مع أية مخالفات جديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الجديدة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وتأتي الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها.

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