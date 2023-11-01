عضو بالتحالف الوطني: نعاني من تعنت سلطات الاحتلال بشأن دخول المساعدات لفلسطين

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه يتم تحميل الشاحنات بالمواد الغذائية والإنسانية من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ اليوم الأول من الحرب بفلسطين لنجدة الشعب الفلسطيني الباسل الذي يدافع عن أرضه ووطنه من هذا العدوان الصهيوني الذي لا ملة له.

حملات التبرع بالدم

وأكد الدكتور محمد ممدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن التحالف الوطني أطلق حملة تبرع بالدم، وذلك للمساهمة في علاج المصابين والجرحى من ابناء فلسطين، معبرًا: "فوجئنا بالتعنت الشديد من خلال سلطات الاحتلال على معبر رفح ورفضهم دخول هذه الكميات من الدم والكثير من المساعدات الإنسانية الأخرى".

وأضاف في حديثه، أنه تم اعتصام عدد كبير من الشباب والمواطنين المصريين على الحدود المصرية الفلسطينية للمطالبة بضرورة فتح معبر رفح أمام المساعدات المصرية من أجل نجدة الشعب الشعب الفلسطيني، وبالفعل وصل صوت المصريين إلى الأمم المتحدة وستظهر نتائج هذا الاعتصام قريبًا.

مخالفة الأعراف الدولية

وتابع: "ما يفعله الجانب الإسرائيلي مخالف لكافة الأعراف الدولية، حيث أعاقوا دخول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، ويمكن القول أن المؤتمر الصحفي الذي قام به أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سيكون له تأثير كبير، حيث طالب بضرورة فتح باب المساعدات للجانب الفلسطيني".