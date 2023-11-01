"التحالف الوطنى": أكثر من 500 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى الأراضى الفلسطينية

أكد محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن معبر رفح شهد أمس دخول أكبر عدد من المساعدات؛ لتصل الأراضي الفلسطينية، تزامنًا مع مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "بالفعل دخل 216 شاحنة مساعدات حتى الآن لأهالينا في غزة، بواقع 50 شاحنة دخلت أمس فقط".

وعن أنواع المساعدات التي تم إدخالها لأشقائنا في غزة عبر معبر رفح البري، أضاف: "أغلب المواد الغذائية أدوية ومستلزمات طبية، ومياه وأغذية وبطاطين وملابس".

وتابع: "معبر رفح المصري مفتوح منذ اللحظة الأولى، وهناك أكثر من 500 شاحنة مساعدات تنتظر الدخول، وحمولة أكثر من 60 طائرة مساعدات من الدول".